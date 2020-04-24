ДСНС: ліквідація пожеж на двох ділянках у Чорнобильській зоні триває

Рятувальники вранці 24 квітня локалізували пожежу в Чорнобильській зоні на території Дитятківського лісництва, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій України.

За повідомленням, тепер основні зусилля рятувальників спрямовані на локалізацію двох осередків тління пнів, залишків деревини і торфовищ в осередках, пройдених вогнем, у селах Крива Гора, Рудьки і Буряківка.

У роботах беруть участь понад тисяча пожежників.

За даними ДСНС, радіаційний фон у Києві й Київській області перебуває у межах норми і не перевищує природних фонових значень.

Водночас, як повідомили у ДСНС, ситуація з пожежами в Житомирській області контрольована, відритого вогню немає.

Як повідомив директор Департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Володимир Демчук під час онлайн-брифінгу 24 квітня, напередодні в Овруцькому районі виник ще один осередок загоряння, пожежа поширилася на площі 200 гектарів через вітер, але її вдалося локалізувати.

Природні пожежі у Чорнобильській зоні почалися у перших числах квітня. Відтоді рятувальники продовжують боротьбу з вогнем, при цьому час від часу з’являються нові осередки займання.

Влада заявляє про штучне походження принаймні частини цих пожеж, внаслідок свідомих підпалів чи диверсій.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що Національна гвардія України почала «антидиверсійну операцію» через пожежі в зоні відчуження.

Крім того, МВС розглядає підпали як версію походження пожеж у Житомирській області, боротьба з якими триває з минулого тижня.