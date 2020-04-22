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22 квітня 2020, Київ 17:08
Новини | Події

Ситуація з пожежами в Зоні відчуження та на Житомирщині поступово покращується – ДСНС

Лісова пожежа у зоні відчуження навколо Чорнобильської АЕС. Фотографію оприлюднила Державна служба України з надзвичайних ситуацій 17 квітня 2020 року

Ситуація з пожежами в Зоні відчуження та на Житомирщині поступово покращується, повідомив директор департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Володимир Демчук.

«Ситуація з пожежами в Зоні відчуження та Житомирській області поступово покращується. За даними наземної розвідки та супутниковому моніторингу на ранок осередків відкритого вогню не фіксуємо», – сказав Демчук.

За його словами, рятувальники спостерігають за двома осередками пожежі біля населених пунктів Розсоха та Крива Гора на Київщині. Основні сили зосереджені на найбільш складному осередку в районі сіл Рудьки та Буряківка.

У Житомирській області вже локалізували всі осередки пожежі.

Природні пожежі у Чорнобильській зоні почалися у перших числах квітня. Відтоді рятувальники продовжують боротьбу з вогнем, при цьому час від часу з’являються нові осередки займання.

Влада заявляє про штучне походження принаймні частини цих пожеж, внаслідок свідомих підпалів чи диверсій.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що Національна гвардія України почала «антидиверсійну операцію» через пожежі в зоні відчуження.

Крім того, МВС розглядає підпали як версію походження пожеж у Житомирській області, боротьба з якими триває з минулого тижня.

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