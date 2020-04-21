Лісові пожежі: директор Укргідрометцентру розповів про стан повітря в Києві

Рівень забруднення повітря в Києві не перевищує гранично допустимої норми, повідомив директор Українсього гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда на брифінгу 21 квітня.

За словами Кульбіди, продукти горіння переміщуються з пожеж у зоні відчуження навколо Чорнобильської атомної електростанції у західні райони Київської області, а з осередків пожежі на Житомирщині – в напрямку міста Житомир. Швидкість їхнього переміщення – 15-20 кілометрів на годину.

«Хімічне забруднення повітря в місті Києві після суттєвого зменшення вчора сьогодні істотно не змінилося, показники концентрації пилу діоксиду азоту, діоксиду сірки, формальдегіду та оксиду вуглецю в основному нижчі гранично допустимої концентрації або наближаються до неї. Радіокативне забруднення в Київській та Житомирській областях залишається в межах норми», – повідомив голова Укргідрометцентру.

Він додав, що найближчі опади на території Київської та Житомирської областей очікуються 25 квітня – прогнозується невеликий або помірний доз обсягом від 4 до 8 міліметрів.

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За словами директора Департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Володимира Демчука, ситуація з пожежами в зоні відчуження та Житомирській області «поступово нормалізується». У Чорнобильській зоні основні зусилля спрямовані на гасіння трьох останніх осередків – поблизу сіл Россоха, Крива Гора та Рудьки, залучено понад 300 осіб і 300 одиниць техніки.

У Житомирській області триває гасіння осередку на території Виступовицького лісництва, поблизу Жолудівки та Журби. Над цим працює 1000 людей, залучено близько 160 одиниць техніки, повідомив Демчук.

Природні пожежі у Чорнобильській зоні почалися у перших числах квітня. Відтоді рятувальники продовжують боротьбу з вогнем, при цьому час від часу з’являються нові осередки займання.

Влада заявляє про штучне походження принаймні частини цих пожеж, внаслідок свідомих підпалів чи диверсій.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що Національна гвардія України почала «антидиверсійну операцію» через пожежі в зоні відчуження.

Крім того, МВС розглядає підпали як версію походження пожеж у Житомирській області, боротьба з якими триває з минулого тижня.