ЄС готовий надати Україні підтримку в боротьбі з «чорнобильськими» пожежами – посол

Європейський союз готовий надати Україні підтримку в боротьбі з «чорнобильськими» пожежами, повідомив посол України в ЄС і в Бельгії Микола Точицький.

Як написав він у твітері, в розмові з ним єврокомісар з питань кризового менеджменту Янез Ленарчич запевнив, що ЄС готовий надати комплексну підтримку Україні у врегулюванні ситуації з пожежами в Чорнобильській зоні.

«Високо цінуємо готовність друзів із ЄС допомагати Україні!» – додав Точицький і додав допис Ленарчича.

У ньому єврокомісар повідомив, що обговорив із постійним представником України в Євросоюзі пожежі в Україні.

«Радий був почути, що ситуація під контролем. ЄС буде й далі вести моніторинг і буде й далі готовий надати допомогу, поки пожежі не будуть повністю ліквідовані, за допомогою «Copernicus EMS» та інших придатних інструментів», – написав Ленарчич і дав посилання на статтю на сайті Системи реагування на надзвичайні ситуації Copernicus Європейської комісії.

Як мовиться в статті на сайті цієї системи супутникового моніторингу, природні пожежі в Чорнобильській зоні спалахнули ще 2 квітня; в Україні про них уперше офіційно повідомили 4 квітня.

Відтоді українські рятувальники ведуть боротьбу з цими пожежами невпинно, при цьому час від часу з’являються нові осередки займання. Влада заявляє про штучне походження принаймні частини цих пожеж, внаслідок свідомих підпалів чи й диверсій. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що Національна гвардія України почала «антидиверсійну операцію» через ці лісові пожежі.