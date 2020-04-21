У зоні відчуження ЧАЕС гасять осередки тління – ДСНС

Станом на ранок 21 квітня у зоні відчуження Чорнобильської АЕС продовжують гасити осередки тління. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

«Основні зусилля спрямовані на локалізацію чотирьох осередків (села Корогод, Розсоха, Крива Гора та Рудьки – Буряківка) тління пеньків, залишків деревини та двох торф’яників в осередках пройдених вогнем. Для облаштування протипожежних розривів залучено важку інженерну техніку ДСНС та додатково вісім шляхопрокладачів Збройних Сил України. Інженерною технікою створено 405 км мінералізованих смуг», – повідомили рятувальники.

У ДСНС наголосили, що наразі загрози об’єкту Укриття, сховищу радіаційних відходів та іншим критичним об’єктам зони відчуження немає.

До гасіння пожеж залучили 1359 людей та 340 одиниць техніки, зокрема три вертольоти.

Природні пожежі у Чорнобильській зоні почалися у перших числах квітня. Відтоді рятувальники продовжують боротьбу з вогнем, при цьому час від часу з’являються нові осередки займання.

Влада заявляє про штучне походження принаймні частини цих пожеж, внаслідок свідомих підпалів чи диверсій.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що Національна гвардія України почала «антидиверсійну операцію» через пожежі в зоні відчуження.