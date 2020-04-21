Поліція Житомирщини розслідує причини пожеж у лісах області

Поліція Житомирської області повідомила, що розслідує причину пожеж у регіоні.

«Упродовж останнього тижня у кількох районах області сталися масштабні пожежі загальною площею понад сім тисяч гектарів. До їхньої локалізації, гасіння і ліквідації наслідків залучені значні ресурси. Навколишньому середовищу, державі та громадам завдано величезні збитки. Відтак слідчими поліції розпочато низку кримінальних проваджень», – йдеться в повідомленні.

Провадження відкриті за статтями «Умисне знищення або пошкодження майна», «Знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу» і «Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки».

«Ми розуміємо всю необхідність і важливість встановлення осіб, причетних до підпалів. Збитки від цих масштабних пожеж ми будемо відчувати і долати ще тривалий час. Поліція зробить все, від нас залежне, аби винні понесли встановлену законом відповідальність за безвідповідальне ставлення до природи та, тим більше, за злочинний умисел», – заявив начальник Головного управління Нацполіції Житомирщини Сергій Крупєй.

У поліції також повідомили, що посилили патрулювання на території Овруцького району Житомирщини, у тому числі в зоні відчуження, та здійснюють моніторинг ситуації щодо пересування громадян і появи незнайомців.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, рятувальники продожують гасити осередки тління трав'яного настилу, пеньків і деревини на Житомирщині – на території Овруцького, Словечанського, Виступовицького лісництв.

Природні пожежі у Чорнобильській зоні почалися у перших числах квітня. Відтоді рятувальники продовжують боротьбу з вогнем, при цьому час від часу з’являються нові осередки займання.

Влада заявляє про штучне походження принаймні частини цих пожеж, внаслідок свідомих підпалів чи диверсій.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що Національна гвардія України почала «антидиверсійну операцію» через пожежі в зоні відчуження.