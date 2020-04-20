Укргідрометцентр: якість атмосферного повітря на Київщині та Житомирщині значно поліпшилася

Якість атмосферного повітря на Київщині, Житомирщині та в Києві значно поліпшилася, повідомив заступник директора Українського гідрометеорологічного центру Анатолій Прокопенко на онлайн-брифінгу.

«Завдяки зусиллям наших пожежників та деякій зміні синоптичної ситуації, зокрема, це зміна напрямку вітру та місцями невеликі короткочасні дощі, якість атмосферного повітря в Житомирській, Київській областях, де спостерігалися найбільші осередки пожежі, а також в місті Києві значно поліпшилася», – сказав Прокопенко.

За його словами, якщо 19 квітня метеостанції Житомирської, Київської, Чернігівської, Вінницької та Полтавської областей відмічали задимленість або дим, то станом на ранок 20 квітня це явище «вже відсутнє».

Він додав, що якість повітря в Києві близька до звичайної для цього періоду весни.

16 квітня в Києві була пилова буря. У столиці відчувався сильний запах диму, спостерігалася задимленість повітря.

Наразі рятувальники продовжують гасити три осередки пожежі в Чорнобильській зоні та ще два – у Житомирській області.