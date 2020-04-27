Львівські підприємці вимагають відкрити ринки і невеликі крамниці

Кількадесят підприємців Львова організували акцію протесту з вимогою до обласної влади і уряду відкрити ринки і крамниці площею менш як 300 квадратних метрів. Представники малого і середнього бізнесу на автомобілях їздили біля будівлі Львівської обласної державної адміністрації, сигналячи клаксонами.

«Ми не розуміємо, чому працюють великі торгові мережі, там дуже багато людей і не дотримуються карантинних заходів, а маленьким магазинам, які можуть до двох людей пропускати, дотримуватись санітарних норм, заборонено працювати? А де взяти гроші на податки, комунальні послуги, зарплату найманим працівникам, погашення кредитів?» – риторично запитав учасник акції Богдан Рабешко, поліграфічне підприємство якого простоює з 18 березня.

Протягом двох днів близько 60 представників малого і середнього бізнесу Львова підписалися під зверненням до уряду з вимогою переглянути карантинні умови і дозволити працювати ринкам і невеликим крамницям.

Міський голова Львова Андрій Садовий також рекомендує відновити роботу продуктових ринків із 29 квітня. Відповідне звернення мер надіслав прем’єр-міністрові України та головному санітарному лікарю України. Однак у Львові обіцяють, що ринки працюватимуть за умови дотримання рекомендацій і протоколів. Своє прохання міська влада пояснює тим, що у селян і фермерів пропадає продукція, зокрема, зелень.

Як повідомило Радіо Свобода, уряд розгляне питання відновлення роботи продовольчих ринків на черговому засіданні 29 квітня.