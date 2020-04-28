У Львові люди влаштували «тихий протест» через зупинку на карантин роботи візового центру

Біля візового центру у Львові група людей 28 квітня зібрадася на мовчазний протест, вимагаючи від адміністрації установи видати їм документи. Як передає кореспондент Радіо Свобода, люди розповіли, що не можуть забрати свої паспорти, відколи візовий центр з 19 березня призупинив роботу через карантин.

«Коли зачинявся візовий центр, обіцяли, що нам надішлють документи, що це питання вирішиться. Нічого не відкривають і не висилають. Тепер телефоную і мені кажуть, що треба чекати завершення карантину. Документи здала ще 6 березня на карту побуту у Польщі. Могла б бути на карантині, де мій майбутній чоловік, але не можу виїхати через те, що паспорт не віддали мені», – розповіла одна з учасниць акції Катерина Підвисоцька.

19 березня міський штаб із подолання коронавірусу призупинив у Львові роботу візового центру через велике скупчення людей. За цим фактом на керівника установи поліцейські склали протокол про адміністративне правопорушення.

«Два місяці тому здав документи, але не встиг забрати. Це на робочу візу. Мені повідомлення не прийшло. Магазини відкриті, а тут, якби відчинили і підходили по одному люди, нічого б не було страшного. Моя дружина у Польщі на роботі, а я можу втратити працю», – розповів інший учасник акції, Віталій з Дрогобича.

Як повідомили Радіо Свобода у пресслужбі Львівської міськради, міський штаб із протидії COVID-19 наразі не розглядав питання про відновлення роботи візового центру.