Міністр: УЗ збирається виплачувати співробітниками допомогу у випадку захворювання на COVID-19

«Укрзалізниця» збирається виплачувати співробітникам допомогу у випадку захворювання на COVID-19, повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у Telegram 4 травня.

«Фахівці, у яких було діагностовано та підтверджено коронавірус, отримають матеріальну допомогу в розмірі: до 10 тисяч гривень у разі важкого перебігу захворювання; до 6 тисяч гривень – якщо хвороба проходила без ускладнень», – написав Криклій.

Станом на ранок 4 травня в Україні зафіксували 12 331 випадок захворювання на коронавірусну хворобу. 303 людини померли, 1 619 пацієнтів одужали.