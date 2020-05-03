За добу в Україні зафіксовано 502 нових випадки COVID-19 – ЦГЗ

В Україні зафіксували 11 913 випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, повідомляє Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я 3 травня. Це на 502 більше за дані попередньої доби (зранку 2 травня ЦГЗ повідомляв про 550 нових випадків хвороби в Україні).



«Хворобу підтверджено у 829 дітей та 2 325 медиків. Усього в Україні досліджено 129 723 зразки методом ПЛР. На амбулаторному лікуванні 8 348 пацієнтів, з них 680 дітей та 1 924 медпрацівники. Усього потребували госпіталізації 3 565 осіб, з них 149 дітей та 401 медик. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 158 людей, зокрема одна дитина та 14 медиків», – йдеться в повідомленні.

За даними ЦГЗ, від ускладнень, викликаних COVID-19, померли 288 людей, загалом 1547 пацієнтів одужали.

Офіційних даних щодо хворих на окупованих частинах Донецької і Луганської областей та в анексованому Криму ЦГЗ не має.

За даними Університету Джонса Гопкінса, станом на 3 травня загальна кількість випадків захворювання на COVID-19 у світі сягнула майже 3 з половиною мільйонів (3 428 490), понад мільйон людей одужали (1 095 873), майже 244 тисячі померли (243 837).