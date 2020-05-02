Ляшко: за прогнозом KSE, повне скасування карантину – це 120-140 тисяч смертей цього року

Повне скасування карантину може коштувати 120-140 тисяч життів до кінця цього року, повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко з посиланням на дані «Київської школи економіки».

«Повне скасування карантину без запровадження обгрунтованих профілактичних заходів це 120-140 тисяч смертей до кінця вже цього року. Такий от прогноз отримав від Kyiv School of Economics», – написав Ляшко.

За його словами, наразі Міністерство охорони здоров’я фіналізує тимчасові вимоги до профілактичних заходів при здійсненні обслуговування в перукарнях та салонах краси, при торгівлі господарчими товарами, роботі кав’ярень, автомийок, адвокатських та нотаріальних послуг. Їх планують опублікувати на вихідних.

«Як би вже не хотілось всім нам позбавитись цього карантину і коронавірусу, треба все ж таки включити тумблер терпіння. Терпіння, яке дозволить нам вийти з карантину вчасно. А не передчасно. Зараз ми будемо чути дуже багато про вплив карантину на економіку. Але дуже мало ми почуємо про можливі економічні втрати від смертності, захворюваності та інвалідизації населення», – зазначив Ляшко.

Станом на ранок 2 травня в Україні зафіксували 11 411 випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. 1498 людей одужали, 279 пацієнтів померли.