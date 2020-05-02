За добу в Україні зафіксовано 550 нових випадків COVID-19 – ЦГЗ

В Україні зафіксували 11 411 випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, повідомляє Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я 2 травня. Це на 550 більше за дані попередньої доби.

«Хворобу підтверджено у 771 дитини та 2 250 медиків. Усього в Україні досліджено 122 752 зразки методом ПЛР. На амбулаторному лікуванні 7 960 пацієнтів, з них 626 дітей та 1 863 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 3 452 особи, з них 145 дітей та 387 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 151 людина, у тому числі одна дитина та 12 медиків», – йдеться в повідомленні.

За даними ЦГЗ, від ускладнень, викликаних COVID-19, померли 279 людей, загалом 1498 пацієнтів одужали.

Офіційних даних щодо хворих на окупованих частинах Донецької і Луганської областей та в анексованому Криму ЦГЗ не має.

За даними Університету Джонса Гопкінса, станом на 2 травня загальна кількість випадків захворювання на COVID-19 у світі перевищила 3 мільйони (3 344 435), понад мільйон людей одужали,більш ніж 238 тисяч померли.​