У Росії за день виявлено понад 10 з половиною тисяч хворих на COVID-19

Станом на ранок 3 травня в Росії зареєстрували 10 тисяч 633 нових випадки зараження коронавірусною інфекцією. Це на 1010 більше, ніж 2 травня.

Загальна кількість інфікованих зросла до 134 тисяч 687 людей, повідомляє оперативний штаб боротьби з вірусом. За цим показником Росія вийшла на сьоме місце у світі, випередивши Туреччину.

Найбільше хворих у Москві, де лише за останню добу COVID-19 виявлений у 5 тисяч 948 людей.

За минулу добу померли ще 58 пацієнтів, за весь період поширення хвороби в Росії померли 1280 людей.

За офіційними даними, в Росії проведено вже понад 4,1 мільйона лабораторних досліджень на наявність коронавірусу.

За даними Університету Джонса Гопкінса, станом на 3 травня загальна кількість випадків захворювання на COVID-19 у світі сягнула майже 3 з половиною мільйонів (3 428 490), понад мільйон людей одужали (1 095 873), майже 244 тисячі померли (243 837).