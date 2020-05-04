У Зеленського повідомили, як планують виходити з карантину

На щоденній селекторній нараді з питань запобігання поширенню коронавірусу, що відбулася під головуванням президента Володимира Зеленського, обговорювали майбутній вихід із карантину, повідомили на Банковій.

Обмежувальні заходи для боротьби з СOVID-19 діятимуть в Україні до 11 травня, як і було заплановано раніше, але країна вже готується до виходу з карантину, говорили учасники наради.

Зокрема, Кабінет міністрів готує рішення, яке допоможе підприємцям і споживачам підготуватися до безпечного виходу з карантину, мовиться в повідомленні.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що уряд розробляє алгоритми безпечного відкриття об’єктів оптово-роздрібної торгівлі непродовольчими товарами (крім торговельно-розважальних центрів), салонів краси, автосалонів, музеїв, бібліотек та інших закладів громадського відвідування, які матимуть чіткі правила дотримання санітарних норм.

Розглядають також можливість відкриття літніх майданчиків закладів громадського харчування, але місцева влада може обмежувати їхню роботу чи закривати з огляду на ситуацію, яка склалася в місті чи регіоні.

При цьому на нараді наголосили, що, хоча послаблення карантинних заходів потрібне для підтримки економіки України, вони можуть бути посилені знову в разі загострення епідеміологічної ситуації.

Наразі, за рішенням уряду, карантин в Україні продовжений до 11 травня.

На ранок 4 травня в Україні було офіційно зареєстровано 12 331 випадок захворювання COVID-19, із них 1 619 одужали, 303 людини померли.

Загалом у світі, за інформацією Центру даних про коронавірус Університету імені Джонза Гопкінза у США, на цей час підтверджено 3 523 121 випадок коронавірусного захворювання, з них 247 744 людини від нього померли, 1 130 386 уже видужали.