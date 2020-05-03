«Не розумію, чому «Епіцентр» може працювати, а перукарня – ні» – Гончарук

Колишній прем’єр-міністр України Олексій Гончарук вважає непродуманою, як він висловився, «непропорційність карантину». Про це екскерівник уряду сказав в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода.

«Я не розумію, чому «Епіцентр» (мережа будівельних гіпермаркетів, яка з певними обмеженнями продовжила роботу за умов карантину – ред.) може працювати, наприклад, а перукарня – ні. Мені незрозуміло це. Я думаю, що багато таких непродуманих речей», – наголосив Гончарук.

Колишній прем’єр відзначив, що «якщо уряд найближчим часом не припинить або значно не послабить карантин, то він припиниться сам».

«Те, що я спостерігаю на вулицях і з розмов з моїми друзями, колегами, а я багато спілкуюся з різними людьми, з різних регіонів у тому числі, я бачу, що люди не те, щоб дуже втомилися, у них просто ресурси закінчуються сидіти на карантині. У цьому плані я думаю, що потрібно виходити з карантину якомога швидше», – вказав Гончарук, додавши, що «потрібно усвідомлювати всі ці ризики (спалаху захворюваності на COVID-19 – ред.), але важливо не перегнути палицю».

12 березня в Україні розпочався карантин у навчальних закладах через загрозу епідемії коронавірусної інфекції і щоб не допустити її поширення. З 17 березня заборонена роботу закладів розваг та громадського харчування (окрім приготування їжі на винос), обмежений рух транспорту. Працюють продуктові магазини та аптеки, а також, із певними застереженнями, магазини будівельних матеріалів (такі, як мережа гіпермаркетів «Епіцентр»), інтернет-магазини тощо.

Наприкінці квітня уряд дозволив відновити роботу продовольчих ринків. Представники малого бізнесу також вимагають від уряду скасування обмежень на свою роботу.