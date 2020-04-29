В Україні 30 квітня зможуть відкритися 872 ринки – уряд

Завдяки ухваленому Кабінетом міністрів рішенню, в Україні 30 квітня зможуть відкритися 872 ринки. Про це повідомляє пресслужба Кабміну.

«За даними Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, вже завтра відновити роботу зможуть 872 продовольчі ринки», – мовиться у повідомленні.

За словами міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка, урядову постанову опублікують 30 квітня.

Контроль за дотриманням ринками протиепідемічних вимог здійснюватиме Державна продспоживслужба.

«Зокрема, територіальні органи відомства мають забезпечити постійну присутність на кожному ринку не менше 2-х своїх інспекторів і щоденно проводити позапланові перевірки», – повідомили у Кабміні.

На початку тижня, як зазначалося на «Урядовому порталі», йшлося про відкриття 281 ринку по всій Україні.