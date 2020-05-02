У Харкові побили журналіста, який звернувся до поліції через порушення карантину – НСЖУ

У Харкові побили журналіста Микиту Книша, який звернувся до поліції через порушення карантину, повідомила Національна спілка журналістів України.

За словами Книша, він вирішив зняти на відео порушення умов карантину – нічне життя на парковці коло станції метро «Наукова».

Як зазначають у НСЖУ, на відео видно, що Микита Книш представляється журналістом та задає молоді питання про порушення ними карантинних обмежень. Після зйомки сюжету Книш викликав на місце події поліцію, щоб та відреагувала на порушення. Однак патрульні, які приїхали, не проводили жодних профілактичних дій, і журналісту, який їх викликав, заявили про відсутність підстав для впливу на громадян на парковці.

Одразу після того, як поліція поїхала, на журналіста напали і побили. У нього відібрали телефон та рюкзак з ноутбуком та особистими речима. Згодом телефон викинули. Книш заявив, що знову звернувся до поліції.

12 березня в Україні розпочався карантин у навчальних закладах через загрозу епідемії коронавірусної інфекції і щоб не допустити її поширення. З 17 березня заборонено роботу закладів розваг та громадського харчування (окрім приготування їжі на винос), обмежений рух транспорту. Працюють магазини продуктів, побутових товарів та аптеки.

Карантин мав тривати до 3 квітня, однак згодом уряд продовжив його ще на три тижні – до 24 квітня. Відтак термін карантину пролонгували до 11 травня.

Із 6 квітня в Україні Кабінет міністрів запровадив жорсткіші правила карантину: у громадських місцях не можна перебувати без маски чи респіратора на обличчі, ходити групами більше ніж по двоє та відвідувати парки, сквери або ж прибережні зони.