Пом’якшення карантину в Черкасах: мер відповів на погрози посадовців, Зеленський передав йому «полум’яний привіт»

Мер Черкас, де виконком міськради ухвалив послаблення карантину попри вимоги уряду, відповів на попередні погрози кримінальним переслідуванням на його адресу з боку чільних посадовців. Тим часом уже після його заяв президент Володимир Зеленський оприлюднив черговий відеозапис, у якому знову передав мерові Анатолію Бондаренкові «полум’яний привіт» і пообіцяв «юридичні наслідки».

Бондаренко зробив 1 травня кілька відеозвернень, у фейсбуці і на кількох телеканалах, у яких заявив, що не боїться погроз про відкриття проти нього кримінальних справ через рішення виконкому міськради послабити карантин у Черкасах від цього дня, а не від 11 травня, як то вирішив уряд у Києві.

«Це рішення, зрозуміло, викликало бурхливу реакцію – починаючи від правоохоронних органів, закінчуючи СБУ, з Києва телефонували. Я хочу сказати, що погрози на мою адресу стосовно відновлення кримінальних справ, переслідування мене і родини, скільки я себе пам’ятаю, відбуваються постійно. Мене, міського голову, і мою родину ніякими кримінальними справами чи поновленням їх не залякають, у тому числі і вищі посадовці нашої країни», – заявив Бондаренко. Він нагадав, що в Черкасах є безліч справ, які не розкриті, починаючи від убивств і закінчуючи викраденнями транспортних засобів, і додав: «Потрібно розслідувати в першу чергу ці справи, а не справу про те, що ухвалив Черкаський виконавчий комітет».

«Черкаський виконавчий комітет тільки відновив соціальну справедливість, тому що, на мою думку, нічим не відрізняється великий будівельний гіпермаркет від маленького магазину будівельних товарів. Громадянин України, відповідно до Конституції, має право вибору, і він, дотримуючись санітарних вимог, має відвідати той чи інший магазин», – сказав мер, маючи на увазі, що, всупереч карантинові, в місті далі працюють великі господарчі супермаркети.

«На мою думку, потрібно закінчувати з цим і потрібно думати про країну, тому що карантин – це гарно, тільки він може зруйнувати повністю нашу економіку. А погрожувати кримінальними справами законно обраному міському голові? Ви знаєте, плюс одна кримінальна справа, плюс дві, плюс три — ми це вже проходили, і ми гідно вистоїмо в цей час. Я і моя родина до цього готові. Ми вас чекаємо, друзі. Я думаю, що громада міста Черкаси підтримає нас і разом із нами буде вболівати за ці справи… Разом ми переможемо!» – сказав Бондаренко у відеозверненні в фейсбуці.

А в ефірі телеканалу «Україна 24» він також наголосив про рішення виконкому, що приводом для нього стали «нерівні умови, затверджені постановою Кабінету міністрів, коли одним підприємцям на одній групі дозволили працювати, а іншим – не дозволили.

Бондаренко звернув увагу, що міська влада не порушує правил карантину, а лише їх дещо послаблює. Крім того, сказав він, відповідно до Конституції України, тепер створені рівні умови для всіх підприємців: «Зокрема, ми поставили в рівні умови невеликий будівельний магазин і великий будівельний гіпермаркет».

«Я не можу жителям міста пояснити, чому десятки, сотні людей, а то й тисячі перебувають у великому супермаркеті, але вони не можуть зайти в маленький будівельний магазин і купити фарбу. Я не можу пояснити, чому черкаською набережною люди можуть гуляти в засобах захисту, а парк, розташований поруч, вони не можуть відвідувати», – сказав міський голова Черкас.

За словами Бондаренка, вже минув той час, коли законослухняні громадяни України боялися правоохоронних органів.

Також в ефірі телеканалу «1+1» він заявив: «Знаєте, з повагою ставлюся до нашого уряду, але на жаль, постанова уряду – це не закони України і не Конституція України. І так як поставили усіх підприємців України в нерівні умови, зокрема одним дали працювати, іншим не дали працювати, – це стосується великих будівельних гіпермаркетів, – так що я вважаю, що ми не порушували постанову, а ми відновили соціальну справедливість в країні».

Виконком Черкаської міськради рішенням від 30 квітня пом’якшив карантинні обмеження для частини підприємців і дозволив відновити з 1 травня роботу:

– магазинів, у тому числі розміщених у торговельних центрах, для продажу непродовольчих товарів, будівельних матеріалів, електроінструментів, електрообладнання, інших електротоварів, сантехніки, канцелярських товарів, квітів, книжкової продукції й меблів;

– майстерень для ремонту взуття, одягу, ремонту і встановлення вікон, дверей, воріт, огорож за індивідуальним замовленням, перукарень і салонів краси, салонів для надання послуг догляду за домашніми тваринами, салонів ритуальних послуг, проєктних організацій;

– ринків, ярмарків для продажу сільськогосподарської продукції і квітів;

– літніх майданчиків закладів ресторанного господарства;

– міських парків, скверів та атракціонів, розташованих на їхній території;

– об’єктів спортивної інфраструктури виключно для проведення тренувань.

При цьому всі вони зобов’язані суворо дотримувати всіх санітарних норм і «коронавірусних» правил, як-то: встановити антисептики при вході в приміщення, вимірювати температуру, пильнувати за кількістю людей у магазинах і забезпечувати дистанцію між людьми, дезінфекцію приміщень тощо.

До такого кроку вдалися після численних звернень представників бізнесу, які через карантинні обмеження опинилися на межі виживання, наголосили в виконкомі.

Крім того, іншим рішенням виконком розширив коло тих, хто може користуватися міським громадським транспортом, на всіх, кому під час карантину необхідно їздити на роботу, за умови наявності в пасажира засобів індивідуального захисту (рукавиць, маски або респіратора), також і виготовлених самостійно. При цьому громадяни, що не працюють, пенсіонери, школярі тощо мають і далі утримуватися від користування громадським транспортом на час карантину.

Ці рішення засудив уранці 1 травня як невиправдані міністр охорони здоров’я Максим Степанов. А міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що міський голова Черкас «загрався» в «політичні ігри» й «ризикує здоров’ям і життям людей» і заявив, що реакція на його дії буде суворою.

А поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про «порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням», заявивши, що керівництво міста «зухвало ігнорує вимоги уряду України і свідомо у період пандемії наражає на небезпеку містян і жителів області».

А вже після заяв Анатолія Бондаренка про них згадав у своєму черговому відеоролику під вечір 1 травня президент України Володимир Зеленський, який заявив: «Окремий «полум’яний привіт» особисто від президента, а також від Міністерства внутрішніх справ і Служби безпеки України я хочу передати меру Черкас, який разом з міською радою загубили календар та збиралися пом’якшувати карантинні заходи раніше від 11 травня».

«Це – спроба заробити політичні рейтинги ціною життя та здоров’я жителів міста. І це буде мати відповідні юридичні наслідки», – пригрозив Зеленський.

Уряд України раніше вчергове продовжив карантинні обмеження, цього разу до 11 травня.