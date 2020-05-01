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01 травня 2020, Київ 16:32
Новини | Коронавірус

Мер Черкас повідомив про повістку в поліцію після рішення щодо пом’якшення карантину в місті

30 квітня влада Черкас вирішила пом’якшити картин з 1 травня (фото ілюстративне)

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко повідомив 1 травня про отримання письмової повістким від поліції з вимогою з’явитися 4 травня у місцевий відділок.

«Свіжа прилетіла, влада нова, методи старі», – написав Бондаренко у фейсбуці і прикріпив зображення із текстом повістки.

Як випливає з повідомлення, міського голову Черкас хосуть бачити правоохоронці на допиті в рамках відкритого кримінального провадження.

Раніше сьогодні Нацполіція повідомила про кримінальне провадження за статтею про «порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням». Це сталося після учорашнього рішення влади Черкас про послаблення карантинних обмежень з 1 травня.

12 березня в Україні розпочався карантин у навчальних закладах через загрозу епідемії коронавірусної інфекції і щоб не допустити її поширення. З 17 березня заборонена роботу закладів розваг та громадського харчування (окрім приготування їжі на винос), обмежений рух транспорту. Працюють магазини продуктів, побутових товарів та аптеки.

Карантин мав тривати до 3 квітня, однак згодом уряд продовжив його ще на три тижні – до 24 квітня. Відтак термін карантину пролонгували до 11 травня.

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