У Китаї розкритикували держсекретаря США за заяви про походження коронавірусу з лабораторії в Ухані

У Китаї різко розкритикували державного секретаря США Майка Помпео за його заяви про походження нового коронавірусу з лабораторії в китайському місті Ухані.

Державне Центральне телебачення Китаю назвало слова Помпео «божевільними» й «ухильними», «повнісінькою й чистісінькою брехнею».

Політики США кинулися скидати вину на Китай і «придушувати Китай у час, коли їхні власні протиепідемічні заходи є суцільним безладдям», мовиться в коментарі телебачення.

А китайська офіційна англомовна газета Global Times надрукувала редакційну статтю, в якій заявила, що Помпео не має ніяких доказів походження вірусу з лабораторії в Ухані і «блефує».

«Адміністрація Трампа (президента США Дональда Трампа – ред.) продовжує займатися безпрецедентною пропагандистською війною, при цьому намагаючись перешкодити глобальним зусиллям у боротьбі з пандемією COVID-19», – заявила газета.

Попереднього дня, 3 травня, Помпео знову повторив теорію, яку він уже висловлював раніше – в ефірі телеканалу ABC він твердив про нібито наявність «значної кількості доказів» того, що новий коронавірус походить із лабораторії в Ухані, де стався перший спалах нового захворювання, хоча ніяких подробиць не навів.

При цьому версію про начебто штучне походження цього вірусу чи його появу в лабораторії відкидає широка наукова спільнота, зокрема й Всесвітня організація охорони здоров’я.

Твердження Помпео також суперечило заяві спільноти розвідувальних служб США, які 30 квітня заявили, що новий коронавірус не був створений штучно чи генетично модифікований.

«Найкращі експерти наразі, здається, вважають, що він створений штучно. Я не маю на цей час ніяких підстав не вірити цьому повідомленню», – твердив держсекретар у телевиступі.

Коли ж йому нагадали про згадану заяву розвідки протилежного змісту, він змінив позицію і тепер уже заявив, що «не бачить підстав вважати, що вони (розвідувальні служби – ред.) помилилися».

У тій заяві, яку оприлюднив апарат директора національної розвідки США, мовилося, що розвідслужби країни таким чином згодні з широким науковим консенсусом щодо природного походження вірусу.

Як кажуть американські посадовці, знайомі з ширшими звітами розвідки, спецслужби вважають, що вірус передався людині через контакт із дикими тваринами на ринку в Ухані, але не виключають і можливості, що цей природний вірус міг випадково вирватися з однієї з двох лабораторій в Ухані, де, як вважають, ведуться цивільні дослідження можливих біологічних небезпек.

Від часу виявлення в Ухані в грудні минулого року вірус призвів до загибелі майже чверті мільйона людей у всьому світі, з того понад чверть загиблих – у США.

У Сполучених Штатах і Китаї від березня звинувачують одне одного в розповсюдженні дезінформації щодо походження нового коронавірусу. Зокрема, в Китаї один із чільних посадовців твердив, що вірус могли завезти в Китай американські військові.

Загалом у світі, за інформацією Центру даних про коронавірус Університету імені Джонза Гопкінза у США, на цей час підтверджено 3 544 281 випадок коронавірусного захворювання, з них 248 816 людей від нього померли, 1 136 803 вже видужали.