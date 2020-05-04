США звинувачує Китай у замовчуванні інформації про коронавірус, щоб накопичити медичні товари – AP

Лідери Китаю «навмисно приховали загрозу» пандемії від світу на початку січня 2020 року – такий висновок містить звіт Міністерства внутрішніх справ США, повідомляє інформаційна агенція Associated Press.

Аналіз міністерства не засекречений, проте позначений «тільки для офіційного використання», повідомляють журналісти. Згідно з ним, Китай применшував загрозу коронавірусу, в той же час збільшуючи імпорт і обмежуючи експорт медичних товарів. Країна також нібито «намагалася заперечити наявність обмежень на експорт, завуальовуючи та відкладаючи надання свої даних щодо торгівілі».

Звіт також стверджує, що Китай із затримкою повідомив Всесвітню організацію охорони здоров’я про те, що коронавірус є «заразною хворобою», тож мав можливість замовляти медичні вантажі з-за кордону, і в цей період обсяги імпорту захисних масок, хірургічних халатів та рукавичок різко зросли.

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Китай поінформував ВООЗ про спалах 31 грудня, зв’язався з Центром контролю захворювання США 3 січня та публічно визначив патоген як новий коронавірус 8 січня.

30 квітня президент США Дональд Трамп заявив про докази, які дають йому «високу ступінь впевненості» в тому, що коронавірус був отриманий з китайської вірусологічної лабораторії.

Офіційний Пекін раніше у відповідь на звинувачення Вашимнгтона припустив, що то військові США могли доставити коронавірус в Китай. Також влада Китаю звинуватила американських посадовців у «брехні», щоб відвернути увагу від власної неспроможності подолати спалах.