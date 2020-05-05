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05 травня 2020, Київ 12:11
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Що відомо про Кіта Дейтона, кандидата на посаду посла США в Україні – відео

Що відомо про Кіта Дейтона, кандидата на посаду посла США в Україні – відео
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Що відомо про Кіта Дейтона, кандидата на посаду посла США в Україні – відео

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Що у Вашингтоні кажуть про Кіта Дейтона, кандидата на посаду посла США в Україні? Сенатор Портман привітав рішення президента Трампа висунути Дейтона на посаду посла США в Україні. Він назвав його другом України та заявив, що підтримає його кандидатуру під час затвердження в Сенаті.Призначення Дейтона на посаду посла – хороша новина як для США, так і для України вважає колишній посол США в Україні Джон Гербст. (Відео «Голосу Америки»). Автори: Наталія Леонова, Дмитро Савчук).

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