Єрмак пояснив, що Україна очікує від США

Україна очікує від США збереження санкцій проти Росії. Про це голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив в онлайн-виступі, який організувала американська неурядова організація Atlantic Council.

Крім цього, Єрмак сказав, що реформування Збройних сил України відбувається успішно, зокрема, завдяки підтримці США.

При цьому глава ОПУ висловив впевненість, що ні внутрішньополітичні процеси у США, ані пандемія чи світова криза не похитнуть двопартійну підтримку України у Штатах.

Єрмак додав, що більшість українців вважають США найбільшим другом серед інших держав.

Про очікування стосовно подальшої політики США Єрмак заговорив невдовзі після того, як США висунули кандидатуру нового посла в Україні – генерал-лейтенанта у відставці Кіта Дейтона.