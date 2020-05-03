Шредер впевнений, що Росія не поверне Крим. Український посол запропонував йому парі

Ексканцлер Німеччини Ґергард Шредер в інтерв’ю німецькій газеті Tagesspiegel заявив, що анексований Росією Крим ніколи не повернеться до складу України, і антиросійські санкції слід скасовувати.

«Жоден російський президент не віддасть Крим назад Україні», – сказав Шредер.

На це відреагував посол України в Німеччині Андрій Мельник, який назвав ці заяви Шредера «безсоромними».

«Це лише крик відчаю топлобіста Кремля, який втрачає ґрунт під ногами. Навіть ця остання важка артилерія не допоможе. Україна цінує залізобетонну позицію Берліна щодо збереження санкцій і невизнання анексії», – написав він у твіттері.

При цьому український дипломат запропонував ексканцлеру укласти парі.

«Хотілося б оголосити цьому 76-річному експолітику і топлобістові Кремля своєрідне парі: ще при його житті Крим неодмінно повернеться в лоно матері-України. Це так само очевидно, як і те, що сонце встає на Сході і сідає на Заході», – прокоментував посол висловлювання Шредера агентству «Укрінформ».

Президент Росії Володимир Путін на відеонараді лідерів країн «Групи 20» запропонував відмовитися від міжнародних санкцій для взаємних поставок медикаментів, продовольства, обладнання й технологій під час пандемії коронавірусу.

МЗС України вважає «брудними маніпуляціями» спроби Кремля переконати світ, що санкції обмежують здатність Росії протидіяти пандемії коронавірусній інфекції. Україна відправила генеральному секретареві ООН листа, в якому висловила позицію про неприпустимість скасування санкцій.