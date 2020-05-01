«Кримські татари повинні бути на свободі»: в Москві провели акції на підтримку «в’язнів Кремля»

У столиці Росії Москві ввечері 30 квітня відбулися акції на підтримку «в’язнів Кремля», в тому числі за звільнення засуджених кримських татар. Про це проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії розповіла учасниця акції Віра Лаврешина.

«Під приводом боротьби з пандемією у нас забирають права, які все ще залишалися, і абсолютно не планують повертати їх назад. Під час епідемії СОVID-19 кожен вирок у Росії стає смертним. Політв’язнів, всіх хворих і ослаблених треба амністувати терміново, поки їх не заморили в умовах пандемії. Адже тут і винних не знайдеш: відповідальність звалять на вірус. Українські в’язні «списку Сенцова», серед яких більшість – кримські татари, повинні бути на свободі, причому вже давно. Ми виходимо, щоб слово «амністія» охопило всю мережу», – розповіла Лаврешина.

Згідно з повідомленням, одиночні пікети влаштували активісти російської ініціативи «Стратегія-30», які пройшли у четвер Західним округом Москви.

Раніше правозахисні і громадські організації звернулися до світової спільноти із закликом відреагувати на загрозу поширення коронавірусу в тюрмах анексованого Росією Криму.

У рамках акції «Стратегія-30» російські опозиційні активісти регулярно проводять заходи на підтримку українських політв’язнів. Вони виходять на мирні пікети і акції з вимогами звільнення політарештантів, припинення російської агресії щодо України, деокупації Криму.