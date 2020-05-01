Гілмор: США засуджують каральну психіатрію в анексованому Криму

США засуджують широке використання Росією каральної психіатрії в анексованому Криму проти незгодних з анексією жителів півострова, заявив голова місії США при ОБСЄ, посол Джеймс Гілмор 30 квітня на засіданні Постійної ради ОБСЄ, повідомляє агенція «Укрінформ».

«Ми засуджуємо те, що Росія продовжує широко використовувати каральну психіатрію щодо кримчан, які виступають проти окупації», – сказав Гілмор.

Американський дипломат заявив, що щонайменше двоє кримськотатарських політв’язнів – Яшар Муедінов і Раїм Айвазов – перебувають у багатотижневому психіатричному ув’язненні.

Він додав, що тактика каральної психіатрії «мала місце в минулому і була залишена позаду, але зараз її застосування знову відновлюється проти політичних опонентів».

Раніше захист фігуранта другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» Яшара Муедінова повідомляв проєктові Радіо Свобода Крим.Реалії, що чоловіка відправили в Кримську клінічну психіатричну лікарню для проходження судово-психіатричної експертизи і чинять там на нього психологічний тиск.

Суди в Росії і анексованому Криму продовжили термін утримання під вартою 18-м фігурантам другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір». Відтак Руслан Сулейманов, Асан Яніков, Сейран Муртаза, Іззет Абдуллаєв, Ерфан Османов, Сеітвелі Сейтабдієв, Алім Карімов і Аким Бекіров перебуватимуть у слідчому ізоляторі до 14 червня.

Водночас Рустем Шейхалієв, Риза Ізетов, Сервет Газієв, Яшар Муедінов, Шабан Умеров, Меджит Абдурахманов, Енвер Аметов, Владлен Абдулкадиров, Раїм Айвазов і Ремзі Бекіров перебуватимуть у СІЗО до 15 червня.

27 березня 2019 року російські силовики провели в Криму обшуки в будинках кримськотатарських активістів, у тому числі активістів громадського об’єднання «Кримська солідарність». Всього було затримано 24 активісти за звинуваченням в участі у забороненій у Росії і анексованому нею Криму організації «Хізб ут-Тахрір». Едем Яячиков – зник, де він перебуває невідомо. Пізніше був затриманий ще один підозрюваний Раїм Айвазов.