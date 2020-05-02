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02 травня 2020, Київ 12:25
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Чому деякі українці працюють на ФСБ?

Чому деякі українці працюють на ФСБ?
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Чому деякі українці працюють на ФСБ?

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Чому українці працюють на ФСБ? Чому погоджуються шпигувати на Росію? ФСБ затримала українського прикордонника на адмінмежі з Кримом – повідомили в СБУ. Молодшого сержанта Держприкордонслужби України катували і силою примушували до співпраці з російськими спецслужбами. Росіян цікавило, як організовані бойові чергування українських прикордонників на адмінмежі з Кримом. Після катувань і допитів ФСБ доправила українського прикордонника на КПВВ Каланчак і відпустила. Як російські спецслужби схиляють до співпраці? Яку інформацію збирає Путін? Чому деякі українці добровільно починають працювати на ФСБ Росії? Ми розібралися в мотивах зрадників та диверсантів, покажемо історії людей, від яких стає моторошно.

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