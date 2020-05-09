Впродовж останнього тижня прізвище українського посла в ФРН Андрія Мельника часто згадувалось в новинних стрічках в Україні, Німеччині і Росії. Він не лише публічно відмовився від участі в церемонії покладання вінків спільно з послом Росії, але й запропонував ексканцлеру Ґергарду Шредеру укласти парі, що Росія поверне Крим. Чому Шредер програє парі? Коли відбудеться наступна зустріч лідерів «нормандської четвірки»? Як Німеччина послаблює карантин і чи зможуть українці цього року дістатися Берліну? А ще про українські ліки від коронавірусу, які зараз тестуються у німецьких лабораторіях, про розгляд у Бундестазі петиції про визнання Голодомору геноцидом та про багато іншого Надзвичайний і Повноважний посол України в ФРН Андрій Мельник розповів в інтерв’ю Радіо Свобода.