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02 травня 2020, Київ 10:55
Новини | Політика

Трамп визначився із кандидатурою посла США в Україні

Наразі США мають в Україні тимчасову повірену ­– Крістіну Квін

У Білому домі повідомили, що президент США Дональд Трамп вніс кандидатуру генерал-лейтенанта у відставці Кейта Дейтона на посаду посла в Україні.

«Він отримав численні нагороди за свою військову службу, в тому числі від Державного департаменту і урядів Канади, Німеччини та Австрії. Розмовляє російською і німецькою мовами», – йдеться на сайті Білого дому.

Згідно з повідомленням, наразі Дейтон є директором Центру імені Джорджа Маршалла в Німеччині і старшим радником з питань оборони США в Україні.

Наразі США мають в Україні тимчасову повірену ­– Крістіну Квін.

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