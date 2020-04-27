США та ЄС стежать за призначенням високопосадовців у митну і податкову служби – посольство

Посольство США в Україні заявило, що офіційний Вашингтон спільно іх партнерами з Європейського союзу стежать за призначеннями на керівні посади у митні та податкові органи України.

«ЄС і США пильно слідкують за призначеннями у Кабінет міністрів України високопосадовців у митній та податковій службах. Важливо дотримуватися чесних, конкурентних процедур, що ґрунтуються на заслугах, та не ризикувати довготривалими реформами, що їх підтримують міжнародні партнери», – йдеться у твіттер-повідомленні американського посольства.

У свою чергу, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у фесбуці зазначив, що звільнення голів Митної та Податкової служб пов’язане з поганими показниками надходжень коштів до державного бюджету і що «ситуація потребує комплексного підходу, а не просто звільнення топ-чиновників».

«Сама по собі заміна керівництва мало що змінює. Потрібно більш рішуче впроваджувати інституційні зміни. Наразі Кабінет Міністрів перебуває в процесі підбору ефективних команд, які зможуть реалізовувати цю роботу в надскладний час», – зазначив прем’єр.

Він додав, що Кабмін підтримує створення парламентом тимчасової слідчої комісії з перевірки інформації про можливі зловживання в податковій і на митниці за останні роки.

24 квітня уряд звільнив з посади керівників Державної митної служби Максима Нефьодова та його заступників, а також голову Державної податкової служби Сергія Верланова. Сергій Верланов очолив Податкову службу в травні 2019 року. Нефьодов став керівником Митної служби в липні.

Тимчасовим в.о. голови Держмитниці призначили керівника одного з департаментів Ігоря Муратова, а т.в.о. податкової став заступник голови служби став Михайло Титарчук.