Міністр фінансів назвав тимчасових керівників ДМС і ДПС

Тимчасовим керівником Державної митної служби став керівник одного з департаментів ДМС Ігор Муратов, тимчасовим керівником Державної податкової служби – заступник голови ДПС Михайло Тітарчук. Про це 24 квітня за підсумками позачергового засідання уряду повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

За словами Марченка, подання на звільнення попередніх керівників відомств зробив саме він, і члени Кабінету міністрів одноголосно підтримали це рішення.

«Навіть у докризовий час керівництво цих служб виявилося нездатним виконувати покладені на них завдання. А в нинішніх умовах їхнє перебування на посадах було ризиком забезпечення фінансової безпеки. Вони втратили довіру людей і мали піти… Кадрові рішення – найбільш помітна, але не єдина площина реформування ДМС і ДПС. Паралельно ми готуємо інституційні зміни в обох відомствах. Формуємо нові управлінські команди. Визначаємо внутрішні структури і функціонал. Ідеться про рестарт обох служб. Прозорість – найкращий аргумент проти корупції і тіньових схем», – цитує Марченка Урядовий портал.

Наприкінці 2018 року Кабінет міністрів України розділив Державну фіскальну службу на податкову і митну служби й повідомив про намір провести конкурс на керівників новоутворених відомств.

Сергій Верланов очолив Податкову службу в травні 2019 року. Нефьодов став керівником Митної служби в липні.