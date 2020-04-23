Конфлікт із Аваковим та ворожнеча з Порошенком. Чи призначить Верховна Рада Саакашвілі віцепрем'єром?

Експрезидент Грузії, ексочільник Одеської області та «головний експерт по баригах» Міхеїл Саакашвілі після кількарічної перерви знову може повернутися в українську політику в ролі віцепрем'єра з питань реформ. Чи готові це підтримати депутати? Та як до цього потенційного призначення ставляться п'ятий президент України Петро Порошенко і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, з якими у нього склались непрості відносини?

«Для мене велика честь отримати від президента Зеленського пропозицію стати віцепрем'єром уряду України з питань реформ... Я підходжу до цієї пропозиції та до свого рішення з дуже великою відповідальністю, тому що це дуже непростий для країни час... Я сподіваюся бути надійним членом команди і стати в нагоді народу України, зробивши щось корисне для людей» – таку заяву Міхеїл Саакашвілі зробив 22 квітня, після того, як низка ЗМІ, з посиланням на свої джерела, заговорила про його можливе призначення в уряд.

За словами Саакашвілі, він вже мав «змістовну та корисну розмову» з прем'єром Шмигалем і нині готовий представити своє бачення реформ депутатам.

Каже: готовий співпрацювати буквально з усіма, аби Україна «впоралася з викликами».

«Я підтримував президента Зеленського під час виборів, весь той час, який він займає цей пост і пов'язую з його командою великі надії для України та всього регіону… Нам зараз як ніколи потрібно бути сміливими у своїх рішеннях і реформах», –​ наголошує Саакашвілі.

Якщо він таки стане віцепрем'єром, засідання Кабміну можуть заграти новими фарбами, адже багато хто пам'ятає його експресивну суперечку через «бе-бе-бе-бе-бе» з міністром МВС Арсеном Аваковим у грудні 2015 року під час засідання Національної ради реформ.

Арсен Аваков не єдиний, з ким у Саакашвілі за період української кар'єри склались непрості відносини.

«Аваков, Насіров, Пашинський і вся решта мразоти і наволочі. Але я у вас «не споюсь»! Ми заберемо гроші у Порошенка, ми заберемо гроші у Ахметова, ми заберемо гроші Медчедчука», –​ наголошував він у одній зі своїх промов.

А ось як у травні 2017-го Саакашвілі спілкувався із на той момент міністром юстиції Павлом Петренком:

Утім, на початку політичної кар'єри Саакашвілі в Україні все виглядало не так експресивно.

Ось так п'ятий президент України Петро Порошенко представляв його одеситам як нового очільника Одеської ОДА у 2015 році: «Знаєте Саакашвілі? Тепер я привіз і він залишається в Одесі... У мене є для вас дві новини: одна погана, одна добра. Погана: те, що я від вас зараз їду. Добра: це, що Михайло залишається».

Але привітні стосунки між Порошенком та Саакашвілі тривали недовго.

Уже в листопаді 2016-го Саакашвілі звинуватив Порошенка у підтримці корумпованих чиновників, які заважали його реформам в Одесі і невдовзі заявив про свою відставку.

«Я не збираюсь це терпіти, мені це набридло, я від цього всього втомився і я хочу сказати: мене так багато в житті ще ніхто не ошукував і так цинічно. Одеську область здають не лише корупціонерам, але і ворогам України», –​ ​ наголошував Саакашвілі у своєму виступі.

У відповідь Порошенко звинуватив Саакашвілі у провалі всіх реформ на Одещині. Наприклад, щодо будівництва доріг.

«Говорили про боротьбу з корупцією, балакали, а чомусь по всій Україні дороги будуються дешевше», –​ ​наголошував Порошенко під час представлення нового очільника Одеської ОДА Максима Степанова у січні 2017-го.

Сам Саакашвілі назвав це «​нахабною брехнею» і назвав Порошенка «баригою».

Далі було позбавлення Саакашвілі громадянства і його прорив через кордон:

Звинувачення у тому, що: олігарх часів Януковича Сергій Курченко та його помічник «постійно спілкувались з правою рукою лідера «Руху нових сил» Міхеїла Саакашвілі про те, скільки коштів фінансування треба виділити на повстання задля усунення діючої влади в Украні».

Потім були затримання і на даху:

І в ресторані:

Та реадмісія Саакашвілі до Польщі, звідки він згодом поїхав до Нідерландів, але пообіцяв «повернутись і відіграти велику роль в Україні».

І він справді повернувся. Уже завдяки новому президенту України, який повернув Саакашвілі українське громадянство.

Після прильоту до України, Саакашвілі заявив, що «руйнувати і мстити – це взагалі не його стиль».

«Я повернувся сюди робити те, що я вмів завжди краще за все робити: будувати і те, що мені не дали зробити в Одесі», – наголосив він тоді.

Після повернення до України Саакашвілі спробував взяти участь у парламентських виборах, активно роздавав коментарі та інтерв'ю і вів активне життя у соцмережах.

А на початку березня з'явився в одному ефірі з на той момент щойнообраним прем'єром Денисом Шмигалем, де на прикладі Грузії розповідав, як слід реформувати Україну.

Ось один із запропонованих ним тоді рецептів: «Ми звільнили просто чиновників. Ба більше: ми додали за кожного звільненого чиновника три робочих місця в недержавному секторі. Чим більше чиновників, тим менше зайнятих людей буде в країні».

Тепер для Саакашвілі з'явилась перспектива реформувати Україну не лише на словах, але і на ділі – у складі уряду.

Та чи готові підтримати його кандидатуру на посаду віцепрем'єра з реформ у парламенті? Відповідь на це питання дати поки що складно.

У пропрезидентській фракції голоси розділилися.

Близько 70 відсотків «слуг» готові підтримати це призначення. Серед позитивних сторін Саакашвілі вони називають його великий політичний досвід, міжнародні зв'язки та нетерпимість до корупції.

«Гадаю, що цю команду треба розбавити», – зазначив один зі співрозмовників Радіо Свобода у «Слузі народу», який готовий віддати свій голос «за» Саакашвілі.

Ті ж «слуги», хто проти, не бажають підтримувати цього кандидата через його приналежність до попередньої влади, відсутність конкретних результатів на посаді голови Одеської ОДА та конфліктність.

Утім, сам Саакашвілі ще може їх переконати змінити думку, адже планує виступити на засіданні фракції.

Решта політичних сил призначення Саакашвілі в уряд станом на вечір 22 квітня серйозно не обговорювали. Як, наприклад, фракція «ЄС».

«Мене особисто дивує, коли в уряд, де досі немає міністрів енергетики, освіти і культури, призначають якогось додаткового віцепрем’єра. Будемо визначатись на фракції, яка буде у п’ятницю. Думаю, голосувати не будемо, адже попередні кадрові призначення в уряд ми не підтримували», – зазначив у коментарі Радіо Свобода член фракції «ЄС» та представник Одещини Олексій Гончаренко.

Подібну позицію у розмові з Радіо Свобода озвучили і представники ОПЗЖ.

Фракція «Голос» теж поки не обговорювала голосування за Саакашвілі, але серед її депутатів є Соломія Бобровська, яка в минулому спершу була радницею, а згодом і заступницею Саакашвілі як голови Одеської ОДА. Тож Радіо Свобода вирішило поцікавитись її думкою.

«Переконана, що Саакашвілі додасть швидкості, руху та професійності цьому уряду. Це – логічний крок, оскільки в період кризи, і не лише медичної, нам потрібні швидкі, безкомпромісні та фахові рішення. Саакашвілі точно стане ще одним центром балансу, стримування та противаг – зокрема, від правоохоронних структур», –​відповіла вона на запитання Радіо Свобода.

А що думають про можливе повернення Саакашвілі у велику українську політику п'ятий президент Петро Порошенко та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков?

Радіо Свобода звернулось до них обох за коментарем. Однак жоден з них на момент виходу цієї публікації на запитання так і не відповів.