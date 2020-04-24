Уряд планує призначити ефективних керівників у митну і податкову служби – Шмигаль

У Кабінеті міністрів України офіційно підтвердили звільнення керіваників Державної митної служби і Державної фіскальної служби.
«Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль відзначив, що уряд планує найближчим часом призначити нових ефективних керівників у ці відомства», – передає слова керівника Кабміну Урядовий портал.
Як ідеться в повідомленні, уряд звільнив:
– Голову Державної митної служби України Максима Нефьодова;
– Заступника Голови Державної митної служби України Роберта Зелді;
– Заступника Голови Державної митної служби України Сергія Петухова;
– Заступника Голови Державної митної служби України Дениса Шендрика;
– Голову Державної податкової служби України Сергія Верланова;
– Заступника Голови Державної податкової служби України Дмитра Венцковського.
Наприкінці 2018 року Кабінет міністрів України розділив Державну фіскальну службу на податкову і митну служби й повідомив про намір провести конкурс на керівників новоутворених відомств.
Сергій Верланов очолив Податкову службу в травні 2019 року. Нефьодов став керівником Митної служби в липні.
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