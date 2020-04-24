Уряд звільнив Нефьодова та Верланова – депутат

Кабінет міністрів звільнив Максима Нефьодова з посади голови Митної служби та Сергія Верланова з посади голови Податкової служби, повідомив народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко у Telegram.

За його словами, також звільнені заступники Нефьодова Роберт Зелді, Денис Шендрик, Сергій Петухов і заступник Верланова Дмитро Венциковський.

Згодом уряд офіційно підтвердив ухвалені рішення про звільнення перерахованих посадовців.

Наприкінці 2018 року Кабінет міністрів України розділив Державну фіскальну службу на податкову і митну служби й повідомив про намір провести конкурс на керівників новоутворених відомств.

Сергій Верланов очолив Податкову службу в травні 2019 року. Нефьодов став керівником Митної служби в липні.