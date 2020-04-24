Партія Саакашвілі в Грузії привітала його можливе призначення віцепрем’єром в Україні

Призначення Міхеїла Саакашвілі на посаду в українському уряді піде на користь і Україні, і Грузії, заявляє грузинська партія Саакашвілі «Єдиний національний рух» 24 квітня. Текст заяви Київське бюро Радіо Свобода отримало від грузинської служби.

«Пропозиція кандидатури третього президента Грузії на одну з найвищих посад у Європі є ще одним підтвердженням того, що Міхеїл Саакашвлі – видатний політик в цьому регіоні і за його межами», – вважають його соратники.

У партії вказують на досвід Саакашвілі у впровадженні реформ під час його каденції на посаді президента Грузії. Пропозиція президента України Володимира Зеленського, згідно з заявою, є «безпрецедентним випадком, коли реформатор-лідер однієї країни стає високопосадовцем набагато більшої держави».

Політична сила Саакашвілі вважає, що успіх реформ в Україні може впливати на ситуацію у самій Грузії.

«Реформи в Україні, швидкі та ефективні економічні кроки матимуть значний позитивний вплив на політичний процес у Грузії, нададуть нову та вирішальну можливість перемогти поточну складну ситуацію, домогтися реальних змін та надати поштовх деокупації, демократизації та євроінтеграції Грузії. Міхеїл Саакашвілі неодноразово заявляв, що його передусім турбує Грузія, майбутнє цієї країни, і що де б він не був, він застовоує свої ресурси для розвитку грузинської держави та добробуту наших громадян», – йдеться в заяві партії.

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За кілька днів до того, як стало відомо про можливість призначення Саакашвілі віцепрем’єр-міністром України, він публічно пропонував грузинській владі призначити його перемовником із Міжнародним валютним фондом. Про це експрезидент Грузії заявляв в інтерв’ю Mtavari TV. Тбілісі відкинув його пропозицію.

Водночас голова фракції владної в Грузії партії «Грузинська мрія» Раті Іонатамішвілі не виключив ускладнення дипломатичних відносин з Україною в разі, якщо експрезидента Грузії Міхаеїла Саакашвілі призначать віцепрем’єр-міністром українського уряду.

22 квітня Саакашвілі повідомив, що президент України запропонував йому посаду віцепрем'єра з питань реформ. 24 квітня політик зустрівся із парламентською фракцією партії «Слуга народу».

У червні 2018 року в Грузії заочно засудили Саакашвілі до шести років позбавлення волі в справі про побиття колишнього опозиційного депутата Валерія Гелашвілі у 2005 році.

Тбіліський міський суд визнав експрезидента Грузії винним за звинуваченням в умисному нанесенні тяжкої шкоди здоров'ю і в зловживанні владою із застосуванням насильства. Саакашвілі назвав вирок незаконним.