Наступне засідання Верховної Ради відбудеться 30 квітня або 1 травня – Арахамія

Наступне засідання Верховної Ради відбудеться 30 квітня або 1 травня, повідомив голова фракції партії «Слуга народу» Давид Арахамія після засідання парламенту.

«Ми хочемо провести позачергове засідання з ініціативи парламенту. Ми поспілкувалися і дійшли висновку, що від кожної фракції зберемо питання, поспілкуємося, зберемо онлайн-засідання погоджувальної ради, вирішимо, зберемо 150 підписів і на четвер-п’ятницю зберемо позачергове засідання», – сказав Арахамія.

Він очікує, що парламент розгляне законопроєкт про банки за спеціальною скороченою процедурою.

Колишній голова Одеської ОДА та експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі заявив у Facebook, що буде готуватися до голосування по його кандидатурі на посаду віцепрем’єра з питань реформ 30 квітня. За його словами, були сподівання, що його кандидатуру розглянуть сьогодні.

Парламент має розглянути законопроєкт про банки, необхідний для співпраці з Міжнародним валютним фондом. До нього подали понад 16 тисяч пропозицій поправок.

22 квітня Саакашвілі повідомив, що президент України запропонував йому посаду віцепрем'єра з питань реформ. 24 квітня політик зустрівся із парламентською фракцією партії «Слуга народу».