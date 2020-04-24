Парламент розблокував зміни до регламенту, які обмежують кількість правок до законопроєктів

Верховна Рада не підтримала три проєкти постанов народних депутатів про скасування ухвалення законопроєкту №1043, який парламент підтримав 16 квітня. На позачерговому засіданні 24 квітня депутати не підтримали відповідні постанови від представників «Слуги народу» Олександра Дубінського та Ольги Василевської-Смаглюк, а також позафракційного депутата Антона Полякова.

Постанова Полякова набрала 56 голосів «за», постанова Дубінського – 61, Василевської-Смаглюк – 48.

Всі троє авторів вимагали скасувати обмеження кількості правок до законопроєктів, називаючи їх антиконституційними та такими, що обмежують законотворчість парламентарів.

Відтак законопроєкт №1043 може підписати спікер Денис Разумков і передати на підпис президенту Володимиру Зеленському.

Читайте також: Арахамія про Саакашвілі: у виконавчій владі «нові обличчя» можуть нашкодити

Проти цього документу висловилися не тільки депутати з фракції монобільшості, а й опозиція, зокрема, співголова фракції «Європейська Солідарність» Ірина Геращенко, яка, втім, заявила, що її політична сила не братиме участі в голосуванні.

16 квітня Верховна Рада змінила регламент ухвалення законопроєктів, визначивши окрему процедуру для таких, що мають понад 500 поправок.

У лютому й березні Верховна Рада розглядала понад 4 тисячі поправок до законопроєкту про ринок землі.

Тепер парламент має розглянути законопроєкт про банки, необхідний для співпраці з Міжнародним валютним фондом. До нього подали понад 16 тисяч пропозицій поправок.