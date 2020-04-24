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24 квітня 2020, Київ 15:01
Новини | Політика

Парламент розблокував зміни до регламенту, які обмежують кількість правок до законопроєктів

Всі троє авторів вимагали скасувати обмеження кількості правок до законопроєктів, називаючи їх антиконституційними

Верховна Рада не підтримала три проєкти постанов народних депутатів про скасування ухвалення законопроєкту №1043, який парламент підтримав 16 квітня. На позачерговому засіданні 24 квітня депутати не підтримали відповідні постанови від представників «Слуги народу» Олександра Дубінського та Ольги Василевської-Смаглюк, а також позафракційного депутата Антона Полякова.

Постанова Полякова набрала 56 голосів «за», постанова Дубінського – 61, Василевської-Смаглюк – 48.

Всі троє авторів вимагали скасувати обмеження кількості правок до законопроєктів, називаючи їх антиконституційними та такими, що обмежують законотворчість парламентарів.

Відтак законопроєкт №1043 може підписати спікер Денис Разумков і передати на підпис президенту Володимиру Зеленському.

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Проти цього документу висловилися не тільки депутати з фракції монобільшості, а й опозиція, зокрема, співголова фракції «Європейська Солідарність» Ірина Геращенко, яка, втім, заявила, що її політична сила не братиме участі в голосуванні.

16 квітня Верховна Рада змінила регламент ухвалення законопроєктів, визначивши окрему процедуру для таких, що мають понад 500 поправок.

У лютому й березні Верховна Рада розглядала понад 4 тисячі поправок до законопроєкту про ринок землі.

Тепер парламент має розглянути законопроєкт про банки, необхідний для співпраці з Міжнародним валютним фондом. До нього подали понад 16 тисяч пропозицій поправок.

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