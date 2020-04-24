Арахамія про Саакашвілі: у виконавчій владі «нові обличчя» можуть нашкодити

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія пояснив, чому монобільшість розглядає на посади в уряді людей, які вже працювали в політиці, зокрема – колишнього президента Грузії та голову Одеської обласної державної адміністрації Міхеїла Саакашвілі.

«Це те ж саме, що ви спитаєте в якійсь корпорації: чому ви берете людину, яка в енергетиці працювала 10 років», – відповів він на питання кореспондентки Радіо Свобода.

Арахамія висловив думку, що люди без політичного досвіду потрібні в парламенті, але не в уряді.

«Нові обличчя в парламенті. У виконавчій владі нові обличчя можуть нашкодити насправді, а не навести лад. А в законодавчій – в нас така була політична позиція, в нас всі нові обличчя, ніхто до того не був народним депутатом», – нагадав він.

Обіцянка привести у владу «нові обличчя» була частиною передвичорбої кампанії президета Володимира Зеленського і його команди.

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24 квітня фракція «Слуга народу» зустрічається з Міхеїлом Саакашвілі, якого розглядають на посаду віцепрем’єр-міністра з питань реформ.