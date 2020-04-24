Саакашвілі: президент доручив мені займатися переговорами з МВФ

Колишній президент Грузії й ексголова Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі заявив, що президент України Володимир Зеленський запропонував йому займатися переговорами з Міжнародним валютним фондом (МВФ). Про це він сказав журналістам перед зустріччю з депутатами фракції «Слуга народу».

«Україні потрібна набагто більша допомога, ніж та, яку вона отримує зараз. В України має бути ціль і лінії, які допоможуть їй зберегти національну гідність та інтереси України, а не приватні інтереси когось. Нам потрібні більш чіткі переговори і більш прийнятні умови. Я – за інтеграцію України у світову спільноту, я за прискорену інтеграцію в Європу, але на наших умовах, а не на умовах якихось бюрокартів», – заявив Саакашвілі.

Він також зазначив, що має великий досвід переговорів з міжнародними організаціями, бо перебував на різних посадах, і саме тому вирішив прийняти пропозицію Володимира Зеленського.

Раніше Саакашвілі заявляв, що президент України запропонував йому посаду віцепрем'єра з питань реформ. 24 квітня, перед позачерговим засіданням парламенту, на зустрічі з депутатами фракції «Слуга народу» Саакашвілі спробує переконати їх підтримати його кандидатуру на посаду.