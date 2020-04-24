Рада збирається на позачергове засідання

Верховна Рада України 24 квітня о 13:00 збирається на позачергове засідання. Відповідне розпорядження раніше цього тижня підписав спікер Дмитро Разумков «у зв’язку з вимогою президента України».

Як йдеться в повідомленні на сайті парламенту, до розгляду заплановані такі питання:

проєкт постанови про скасування результатів голосування за закон про зміни до регламенту роботи парламенту, ухвалений для протидії зловживанню правом вносити поправки до законопроєктів;

проєкт постанови про скасування результатів голосування за закон «Про місцеве самоврядування в Україні».

проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо безпеки використання ядерної енергії;

проєкт закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо штрафних балів;

проєкт закону про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві;

проєкт закону про внутрішній водний транспорт;

проєкт закону про внесення змін до деяких законів України (щодо врегулювання кризи неплатежів на ринку електричної енергії та питання сертифікації оператора системи передачі);

проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення відповідальності за формування системи ціноутворення в будівництві автомобільних доріг загального користування;

проєкт постанови Верховної Ради про утворення Тимчасової слідчої комісії парламенту з питань розслідування оприлюднених у ЗМІ фактів можливих корупційних дій посадових осіб органів державної влади, які призвели до значних втрат дохідної частини Державного бюджету України.

Питання про призначення Міхеїла Саакашвілі на посаду віцепрем’єр-міністра з питань реформ у визначеному спікером порядку денному немає.

Як раніше повідомила Радіо Свобода заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук, ця політсила планує визначитися щодо його кандидатури перед позачерговим засіданням у п’ятницю 24 квітня.

За порядком денним парламенту, в робочі дні з 21 по 24 квітня народні депутати працюють в комітетах, комісіях і фракціях.

Попереднє позачергове засідання відбулося 16 квітня.