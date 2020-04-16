Рада проводить позачергове засідання (трансляція)

Верховна Рада України 16 квітня проводить позачергове засідання. Початок – о 13:00.
У порядку денному парламенту – зміна регламенту Верховної Ради щодо «протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури».
Очікується, що завдяки змінам вдасться прискорити ухвалення законопроєкту щодо банківської діяльності – так званого «антиколомойського закону», від ухвалення якого залежить надання кредиту МВФ.
30 березня парламент проголосував цей законопроєкт у першому читанні, але кілька депутатів заблокували процес, подавши понад 16 тисяч правок. Якщо їх розглядати за нинішнім регламентом, може знадобитися понад рік.
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