Поляков і Дубінський заблокували зміни до регламенту, які блокують «поправочний спам»

Народні депутати заблокували зміни до регламенту, які сьогодні підтримала Верховна Рада для протидії так званому «поправочному спаму».

Наразі в парламенті зареєстрували три постанови про скасування результатів голосування. Їхні автори – позафракційний Антон Поляков, представник «Слуги народу» Олександр Дубінський та члени групи «За майбутнє» Тарас Батенко й Ірина Констанкевич.

Голова Верховної Ради та президент зможуть підписати закон лише після завершення розгляду цих постанов.

16 квітня Верховна Рада проголосувала за зміни до регламенту для протидії зловживанню правом вносити поправки. Якщо зміни набуть чинності, за умови понад 500 пропозицій поправок кожна депутатська фракція та група має право визначити не більш ніж п’ять своїх пропозицій, на яких вона наполягає. Кожен позафракційний депутат може наполягати лише на одній своїй неврахованій поправці.

У лютому й березні Верховна Рада розглядала понад 4 тисячі поправок до законопроєкту про ринок землі.

Тепер парламент має розглянути законопроєкт про банки, необхідний для співпраці з Міжнародним валютним фондом. До нього подали понад 16 тисяч пропозицій поправок. Понад шість тисяч з них подав Антон Поляков.