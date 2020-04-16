Верховна Рада змінила регламент для протидії зловживанню правом вносити поправки.

Рішення підтримали 242 народні депутати.

204 голоси дала фракція «Слуга народу», 15 – «Опозиційна платформа – За життя», 13 – група «Довіра», ще 10 – позафракційні народні депутати.

Згідно з текстом закону, якщо перед другим читанням подали поправки в кількості, що в п’ять або більше разів перевищує кількість статей законопроєкту чи кількість пунктів проєкту про внесення змін до первинних законодавчих актів, але не менш як 500 пропозицій, поправок, такий законопроєкт може розглядатися за особливою процедурою.

Таку процедуру має запропонувати не менш як третина народних депутатів. Згодом її має підтримати парламентська більшість.

Тоді кожна депутатська фракція (депутатська група) має право визначити не більше п’яти пропозицій, поправок, не врахованих головним комітетом, на яких вона наполягає, та надіслати на адресу головного комітету лист із зазначенням номерів та ініціаторів таких пропозицій, поправок у порівняльній таблиці законопроєкту, підготовленого до другого читання.

Кожний позафракційний народний депутат, пропозиції, поправки якого не враховані головним комітетом, має право визначити не більше однієї своєї неврахованої пропозиції, поправки, на якій він наполягає, та надіслати на адресу головного комітету лист із зазначенням її номера у порівняльній таблиці законопроекту, підготовленого до другого читання.

На самому засіданні має відбутися виступ голови комітету або представника головного комітету – до 2 хвилин, обговорення пропозицій з «можливим наступним голосуванням щодо врахування відхилених або щодо підтвердження врахованих головним комітетом пропозицій» та голосування.

Деякі народні депутати критикували зміни до регламенту, заявляючи, що документ обмежує права опозиції.

У лютому й березні Верховна Рада розглядала понад 4 тисячі поправок до законопроєкту про ринок землі.

Тепер парламент має розглянути законопроєкт про банки, необхідний для співпраці з Міжнародним валютним фондом. До нього подали понад 16 тисяч пропозицій поправок.