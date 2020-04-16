МВФ: нова програма дасть Україні більше ресурсів для боротьби з кризою

Міжнародний валютний фонд України продовжує переговори з Україною щодо нової програми і вони йдуть добре. Про це заявив на брифінгу 15 квітня директор європейського департаменту МВФ Пол Томсен.

«Існує ряд проблем, які залишаються невирішеними, і я впевнений, що вони скоро будуть подолані, і що ми можемо рекомендувати програму нашому правлінню. Скажімо, ми добре просунулися, і це, звичайно, дасть Україні більше ресурсів для розширення свого політичного простору в боротьбі з цією кризою», – наголосив Томсен.

Він додав, що Україна серйозно постраждала від пандемії. Український уряд вживає заходів, які мають значно збільшити дефіцит бюджету країни, що у МВФ підтримують.

«На щастя, протягом останніх кількох років в рамках програми, яку підтримує МВФ, Україна досягла значних показників макроекономічної стабільності. Стабільність банківської системи покращилася. Інфляція знизилася. Зовнішні дефіцити зменшилися. Дефіцит бюджету значно скоротився. Державний борг скоротився, а іноземні резерви значно зросли – понад 20 мільярдів (доларів – ред.). І це, безумовно, дає Україні буфери, необхідні для негайної політичної реакції», – зазначив Томсен.

30 березня Верховна Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності. Він, зокрема, унеможливлює повернення «Приватбанку» колишньому власникові Ігорю Коломойському. До проєкту закону подали пропозиції понад 16 тисяч поправок.

Цей закон є однією з умов для співпраці з Міжнародним валютним фондом.