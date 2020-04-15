НБУ послабив гривню щодо долара

Національний банк України встановив на 16 квітня курс 27 гривень 22 копійки за долар, це на 13 копійок більше за офіційний курс на 15 квітня.

На українському міжбанківському валютному ринку торги завершилися на рівні 27 гривень 26–29 копійок, інформує Finance.ua.

Фахівці сайту «Мінфін» вважають, що на курс тепер впливає політичний чинник.

«Справа в тому, що після ухвалення бюджету з дефіцитом 298 мільярдів гривень і закладеним у нього фінансуванням від МВФ дуже непогано було б розуміти, коли і в яких обсягах воно буде. А ось тут заковика – якщо закон про землю змогли розблокувати, то по «антиколомойському» закону політичне шоу триває... А без цього питання про отримання траншу, необхідного для фінансування дірок у бюджеті, теж не вирішено», – твердять експерти.

Раніше цього тижня національна валюта намагалася посилитися до менш як 27 гривень за долар, але надлишок пропозиції американської валюти викуповував НБУ. Сьогодні потреби такого виходу регулятора не було, частина нерезидентів купляла долари, виходячи з українських цінних паперів.