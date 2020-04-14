Спільнота «Бізнес-100» вимагає ухвалити законопроєкт про банки

Представники українського бізнесу, об’єднані в спільноту «Бізнес-100», звернулися до Верховної Ради з вимогою терміново розглянути законопроєкт 2571-д, який «блокує можливість повернення націоналізованих банків старим власникам та відкриває шлях для отримання міжнародної фінансової допомоги».

Члени спільноти вважають, що для подолання наслідків пандемії та глобальної економічної рецесії Україна потребує допомоги МВФ.

«Український бізнес засуджує спроби штучно затягнути процес розгляду та ухвалення цього законопроєкту. Вважаємо, що персональну політичну відповідальність за деолігархізацію країни та вихід з кризи несе президент України Володимир Зеленський, вплив якого на фракцію «Слуга народу» є та має бути визначальним», – ідеться в заяві спільноти «Бізнес-100».

Спільнота «Бізнес-100» називає себе «колективною платформою» національних інвесторів і «реальним інструментом впливу на відносини між відповідальним національним бізнесом та державними органами влади». Серед її учасників – колишній віцепрем’єр Сергій Тігіпко (ТАС Груп), керівник «Галнафтогаз» Віталій Антонов, Василь Хмельницький (UFuture), Філя Жебровська (Фармак) та інші українські бізнесмени.

30 березня Верховна Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності. Він, зокрема, унеможливлює повернення «Приватбанку» колишньому власникові Ігорю Коломойському. Цей закон є однією з умов для співпраці з Міжнародним валютним фондом.

До проєкту закону подали пропозиції понад 16 тисяч поправок.

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики завершить розгляд законопроєкту про банки до ранку 22 квітня, повідомив народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк