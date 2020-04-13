В уряді розповіли, чого чекають від Ради після схвалення змін до держбюджету

В уряді України вітають схвалення Верховною Радою законопроєкту про зміни до держбюджету на 2020 рік, але сподіваються, що тепер парламент схвалить необхідні для продовження співпраці з МВФ законопроєкти. Про це 13 квітня заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

За його словами, в цьому бюджеті закладено ресурс від міжнародних фінансових організацій, у тому числі пряма бюджетна підтримка МВФ.

«Підтримка наших міжнародних партнерів дуже важлива, бо дає нам можливість повністю профінансувати всі необхідні видатки, в першу чергу заробітні плати лікарів, соціальний захист, видатки на інфраструктуру. Ми очікуємо від парламенту позитивного голосування і за так званий банківський законопроєкт, який прискорить отримання допомоги МВФ», – сказав Марченко.

Народний депутат від «Слуги народу», голова комітету парламенту з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що цього тижня навряд вдасться поставити так званий «антиколомойський закон» на голосування.

30 березня Верховна Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності. Він, зокрема, унеможливлює повернення «Приватбанку» колишньому власникові Ігорю Коломойському. Цей закон є однією з умов для співпраці з Міжнародним валютним фондом.

До проєкту закону подали пропозиції понад 16 тисяч поправок.