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14 квітня 2020, Київ 19:18
Новини | Політика

Железняк очікує, що комітет завершить розгляд законопроєкту про банки до ранку 22 квітня

Депутат: підкомітет вирішив, що 16 585 правок до законопроєкту про банки немає сенсу розглядати окремо

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики завершить розгляд законопроєкту про банки до ранку 22 квітня, повідомив народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк у Facebook.

За його словами, підкомітет вирішив, що 16 585 правок немає сенсу розглядати окремо, адже багато з них cуперечать одна одній.

«Тому відповідно до регламенту будемо виносити на розгляд окремі абзаци законопроєкту (таких 63) і голосувати їх. За попередніми підрахунками, така процедура може тривати 21 годину. Враховуючи, що попередньо комітет призначений на наступний вівторок (21 квітня) о 10:00, то десь зранку в середу із Zoom-у Комітету повинен піти білий дим разом з рішенням комітету до другого читання», – написав Железняк.

30 березня Верховна Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності. Він, зокрема, унеможливлює повернення «Приватбанку» колишньому власникові Ігорю Коломойському. Цей закон є однією з умов для співпраці з Міжнародним валютним фондом.

До проєкту закону подали пропозиції понад 16 тисяч поправок.

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