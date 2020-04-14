Железняк очікує, що комітет завершить розгляд законопроєкту про банки до ранку 22 квітня

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики завершить розгляд законопроєкту про банки до ранку 22 квітня, повідомив народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк у Facebook.

За його словами, підкомітет вирішив, що 16 585 правок немає сенсу розглядати окремо, адже багато з них cуперечать одна одній.

«Тому відповідно до регламенту будемо виносити на розгляд окремі абзаци законопроєкту (таких 63) і голосувати їх. За попередніми підрахунками, така процедура може тривати 21 годину. Враховуючи, що попередньо комітет призначений на наступний вівторок (21 квітня) о 10:00, то десь зранку в середу із Zoom-у Комітету повинен піти білий дим разом з рішенням комітету до другого читання», – написав Железняк.

30 березня Верховна Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності. Він, зокрема, унеможливлює повернення «Приватбанку» колишньому власникові Ігорю Коломойському. Цей закон є однією з умов для співпраці з Міжнародним валютним фондом.

До проєкту закону подали пропозиції понад 16 тисяч поправок.