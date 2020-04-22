Кравчук про кандидатуру Саакашвілі до уряду: «Слуга народу» остаточно визначиться в п’ятницю

Питання призначення Міхеїла Саакашвілі на посаду віцепрем’єр-міністра з питань реформ обговорюють всередині парламентської фракції «Слуга народу», однак остаточно депутати визначаться перед позачерговим засіданням у п’ятницю 24 квітня. Про це Радіо Свобода сказала заступниця голови фракції Євгенія Кравчук.

«В п’ятницю ми запросили пана Саакашвілі на засідання фракції, яке відбудеться до позачергового засідання. Відповідно, всі матимуть можливість поставити питання, і ми тоді остаточно зрозуміємо, яка є підтримка у фракції з цього питання. Тобто теоретично дійсно в п’ятницю можна буде додати цей пункт до порядку денного, можливо, в те засідання, яке вже заплановане, чи інше, наприклад. Все залежить від того, як остаточно фракція визначиться після зустрічі з кандидатом», – повідомила вона.

За інформацією Кравчук, Саакашвілі вже мав зустрічі з президентом Володимиром Зеленським і прем’єр-міністром Денисом Шмигалем. Причини, чому Саакашвілі підходить на цю посаду, на думку представниці фракції, будуть точно відомі в п’ятницю, однак вона припускає, що його досвід може бути корисний в уряді.

«Як я це розумію, якраз пан Саакашвілі міг би бути корисним саме в кризовій ситуації, коли треба бути по-хорошому тараном реформ. В нього є досвід у Грузії, коли він був президентом. Якраз така посада у виконавчій владі, мені здається, більш доречна до його професійних, особистих якостей, ніж, наприклад, коли він був головою обласної державної адміністрації в Одесі... Але знову ж таки є питання, які стосуються його повноважень, якихось конкретних планів, власне, ми б хотіли почути це від нього особисто», – каже Кравчук.

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Представниця фракції монобільшості вважає, що створення нової посади віцепрем’єр-міністра не становитиме складнощів.​

«Зважаючи на те, що це посада, яка не має профільного міністерства, то якоїсь проблеми його створити немає. Ми ще раніше говорили про те, що має бути віцепрем’єр з питань, наприклад, економіки, але потім зупинилися на посаді міністра з питань економіки та аграрної політики. Саме такої посади в першому варіанті Кабміну дійсно не було, але я не думаю, що це буде великою структурною проблемою цю посаду ввести», – зазначила Кравчук.

Окрім призначення Саакашвілі, інших кадрових питань у п’ятницю парламент розглядати не планує, додала вона. При цьому три міністерства в уряді – освіти і науки, культури та інформаційної політики, енергетики та захисту довкілля – очолюють тимчасові виконувачки обов’язків.

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Кравчук зазначає, що парламент може невдовзі повернутися до розгляду кандидатури Ольги Буславець, яка наразі очолює Міністерство енергетики як виконувачка обов’язків. Раніше парламент не погодив її кандидатуру на посаду міністра.

«З приводу міністерства енергетики та екології, там зовсім недавно було призначено нового тимчасового виконувача обов’язків, це Ольга Буславець, і зараз домовленість така, що людина має попрацювати, запропонувати якусь програму, більше спілкуватися з профільним комітетом, і тоді ми повернемося до питання призначення в залі... Вона ж раніше претендувала на посаду, але тоді не було достатньої кількості голосів, відповідно, якось це треба своїми справами, програмою переконати народних депутатів проголосувати», – зазначила народна депутатка.

22 липня видання «НВ» та «Українська правда» повідомили з посиланням на свої джерела, що фракція «Слуга народу» розглядає призначення Міхеїла Саакашвілі на посаду віцепрем’єр-міністра з питань реформ. Згодом цю інформацію підтвердив сам Саакашвілі.

Колишній президент Грузії та ексголова Одеської обласної державної адміністрації Міхеїл Саакашвілі 29 травня 2019 року повернувся в Україну, де він не був з лютого 2018-го. 28 травня президент України Володимир Зеленський повернув Саакашвілі українське громадянство, яке той втратив у липні 2017 року, що було зафіксовано указом тодішнього президента Петра Порошенка.